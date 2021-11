Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul forma 101 soldados

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) formou 101 soldados no Curso Básico de Formação de Bombeiro Militar (CBFBM), em cerimônia realizada na quarta-feira (24), no Teatro da Fiergs, em Porto Alegre. A solenidade também marcou a passagem do comando-geral da instituição, que agora é do coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior. Os soldados que ingressaram no CBMRS concluíram cerca de 1.600 horas/aula, com disciplinas como técnicas de salvamento, técnicas de combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e direitos humanos, além do estágio supervisionado. Entre os 101 formandos, 80 são homens e 21, mulheres. Ao fim do evento, no pátio do teatro, os novos soldados encerraram a formatura com o tradicional “batismo” da corporação (foto), em que os recém-formados atravessaram os jatos de água que vinham de viaturas da corporação e comemoraram com os familiares.