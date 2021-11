Governo Federal dá início aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres

Começa nesta quinta-feira (25) a edição deste ano da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Esta é uma ação internacional que ocorre todos os anos. No Brasil, a iniciativa foi apresentada na terça-feira (23) pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O lançamento da campanha contou com a presença da ministra da pasta, Damares Alves, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (foto). Na proposta deste ano, está a inclusão de 70 painéis luminosos nas vias da capital do país para divulgar a frase “Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher - Ligue 180”. A ação será feita em parceria com o Ministério da Infraestrutura; o DER, Departamento de Estradas de Rodagem; e o Detran-DF, Departamento de Trânsito do Distrito Federal. A secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito, anunciou que pretende levar essa campanha a todas as estradas do país.