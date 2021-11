Grupo de pessoas em situação de rua faz tour por pontos culturais de Porto Alegre

Um grupo de pessoas em situação de rua que frequenta os Centros Pop 1, 2 e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Ilê Mulher realizou, nesta terça-feira (23), um tour por pontos culturais que integram os territórios negros da Capital. O percurso integra as comemorações do Cinquentenário do Dia da Consciência Negra e a programação dos 250 anos de Porto Alegre. A professora de geografia Daniele Vieira, que acompanhou o passeio, explica: “aproveitamos para conhecer a Porto Alegre do passado, não apenas na sua organização e estrutura, mas essa presença de homens e mulheres negros que desde o início da cidade tiveram grande importância nas mais diversas situações”. O roteiro inclui pontos como a Praça Brigadeiro Sampaio, Praça da Alfândega, Mercado Público, Igreja do Rosário, Parque da Redenção e Largo Zumbi dos Palmares. No dia 1º de dezembro haverá outra turma realizando o mesmo passeio.