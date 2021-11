CCR ViaSul inicia pavimentação da duplicação na BR-386

Pouco menos de seis meses após o início das obras de duplicação da BR-386, a CCR ViaSul já começa as ações de pavimentação do primeiro trecho. No momento, aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão (entre os quilômetros 326 e 327,5) está recebendo as primeiras camadas do novo pavimento (foto) que darão a base para as demais etapas. Duas novas pontes no trecho também já estão com as estruturas finalizadas e implantadas, sobre a várzea Marques de Souza I e sobre Sanga Picada Flor. Ainda, as peças da ponte sobre a várzea Marques de Souza II (km 330,2) já estão concluídas, faltando somente a implantação na rodovia. São quase mil trabalhadores diretos e indiretos atuando na duplicação. Até 2030, a CCR ViaSul irá duplicar mais de 165 quilômetros da BR-386 entre Carazinho e Lajeado, beneficiando 22 municípios ao longo do trecho de concessão. O investimento faz parte do programa de Concessão Federal no Rio Grande do Sul, tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).