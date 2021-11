Concerto homenageia legislatura gaúcha que manteve Parlamento aberto em plena vigência do AI-5

O "Concerto da Democracia" homenageou, na noite de segunda-feira (23), os deputados estaduais da 42ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que transcorreu de 1967 a 1971, em plena vigência do Ato Institucional Número 5 (AI-5). A apresentação da Orquestra de Câmara da Ospa, sob regência do maestro Evandro Matté, ocorreu no Teatro Dante Barone, na sede do Parlamento Gaúcho. O evento ainda contou com a participação da cantora Isabela Fogaça, que interpretou "Pra não dizer que não falei de flores", música de Geraldo Vandré que se consagrou como um hino da luta contra o regime militar nas manifestações de todo o Brasil. O ex-senador Pedro Simon, que era deputado da 42ª Legislatura, foi um dos homenageados no evento. Simon revelou que, assim que o AI-5 foi instituído, os deputados gaúchos elaboraram um dossiê sobre a Assembleia, que foi levado ao conhecimento do governo militar.