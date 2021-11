Exposição 'Donas da História' homenageia mulheres negras gaúchas

Foi inaugurada no Palácio Piratini, na última sexta-feira (19), a exposição fotográfica "Donas da História", que homenageia mulheres negras gaúchas. A mostra (foto) faz parte das ações que marcam o centenário da sede do Executivo e os 50 anos da escolha do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. A exposição, que tem curadoria da historiadora da arte e curadora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Izis Abreu, e da assessora de Diversidade da Secretaria da Cultura (Sedac), Clarissa Lima, destaca 16 mulheres negras gaúchas, entre elas a jornalista Vera Daisy Barcellos e a chefe da Recepção do Palácio Piratini, Angela Chaves. As fotografias ficam expostas até 20 de dezembro e buscam dar visibilidade para as mulheres negras gaúchas de diferentes gerações, que fizeram seus destinos vencendo os obstáculos impostos pelo racismo e a discriminação de gênero.