Carro invade desfile de Natal em Wisconsin, deixa cinco mortos e 40 feridos

Um carro avançou contra um desfile de Natal em Waukesha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, nesse domingo (23), e atropelou dezenas de pessoas, deixando cinco mortos e 40 feridos. Segundo agências internacionais, entre os feridos há ao menos 12 crianças. O incidente ocorreu por volta das 16h30 do horário local, enquanto diversas famílias se reuniam na rua para assistir às bandas escolares e a um grupo de dança de avós. Uma transmissão ao vivo do Facebook da cidade mostra o momento em que o carro se aproxima em alta velocidade para atingir os presentes no desfile (foto). O motorista foi identificado e preso, e as autoridades ainda não deram qualquer informação sobre a possibilidade de o incidente ser um atentado.