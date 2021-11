Ação especial aplica 373 doses de vacinas contra Covid-19 no domingo

Uma ação especial de vacinação aplicou 373 doses de imunizantes contra Covid-19 neste domingo (21), em dois pontos de Porto Alegre. Foram 304 doses na Escola Dr. Liberato Salzano Vieira Da Cunha, no bairro Sarandi, e 69 na Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, na Lomba do Pinheiro. O atendimento ocorreu das 9h às 13h em ambos os locais. Ocorreram aplicações de primeira dose para pessoas maiores de 12 anos, e segunda e terceira doses também foram aplicadas naqueles que atendiam o tempo mínimo necessário para cada vacina. Na Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, também houve uma iniciativa que marcou o fechamento do Mês de Mobilização Pró-saúde da População Negra, que ofereceu verificação da pressão arterial, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), oficina de plantas medicinais, conversas sobre saúde bucal e do imigrante e feira afroempreendedora.