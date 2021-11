Pessoas em situação de rua participam de sessão de cinema no Capitólio em Porto Alegre

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), em parceria com a Cinemateca Capitólio, levou cerca de 50 pessoas em situação de rua para uma sessão especial de cinema nesta quarta-feira (17) em Porto Alegre. Os participantes foram acompanhadas pelos Centros POP, que integram a rede parceira por meio da Associação Cultural Ilê Mulher. A sessão denominada Vagalume faz alusão à Semana da Consciência Negra no Capitólio. A programação exibida faz parte do programa de curtas desenvolvido pela coordenação de alfabetização audiovisual da Cinemateca. Foram exibidos os curtas Cores e Botas, Guri, 4 Bilhões de Infinitos, Trincheiras e Baile. A coordenadora do programa, Maria Angélica dos Santos, afirmou que o objetivo era trazer a representatividade às telas, para que a os espectadores se enxergassem nos filmes. A maioria do público presente não frequentava qualquer sala de projeção há muitos anos.