São Paulo Fashion Week volta a ter desfiles presenciais após dois anos em formato digital

A São Paulo Fashion Week (SPFW), principal evento de moda do país, voltou a ter desfiles presenciais nesta terça-feira (16), após duas edições exclusivamente virtuais, devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Apesar da volta do público aos desfiles, o evento ainda ocorre em formato híbrido, com transmissões online de todas as apresentações no site do evento. O desfile de ontem ocorreu na Pinacoteca, no Centro de São Paulo, e, a partir desta quarta-feira (17), as apresentações serão no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. A SPFW, que teve início na terça com um desfile da marca P.Andrade, se estenderá até 21 de novembro, onde haverá uma apresentação em Niterói, no Rio de Janeiro, no Caminho Niemeyer, que celebra os 30 anos da marca Lenny Niemeyer. Ao todo, cerca de 50 marcas participam dos 27 desfiles presenciais e 24 virtuais.