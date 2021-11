Postes históricos do Centro de Porto Alegre são restaurados e adaptados para receber lâmpadas de LED

A prefeitura de Porto Alegre realizou a vistoria da manutenção dos postes históricos do Centro da Capital nesta terça-feira (16). Ao todo, 43 itens do mobiliário urbano estão sendo recuperados e vão ser adaptados para receber lâmpadas de LED. Os trabalhos de restauro foram iniciados no dia 9 de julho deste ano e a previsão é que um primeiro lote com 13 postes seja entregue até fevereiro de 2022. A implantação da nova tecnologia será feita pela IPSul, concessionária responsável pela gestão, manutenção e modernização da iluminação pública de Porto Alegre até o ano de 2040. Os artefatos fazem parte da história da iluminação pública de Porto Alegre. A base da estrutura é de ferro fundido pesado, sustentada por colunas de aço com característica grega. Os postes seguem padrão clássico, com topo marcado pelas folhas de acanto, volutas e campânulas que sustentam as tocheiras.