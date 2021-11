Arquidiocese de Santa Maria realiza Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira

A 78ª Romaria da Medianeira aconteceu neste domingo (14) em Santa Maria, em formato híbrido com procissão motorizada, celebração com controle de acesso e transmissão das atividades pelos veículos de comunicação e redes sociais, em virtude da pandemia de Covid-19. A procissão motorizada que acompanhou a Imagem saiu da Catedral Metropolitana de Santa Maria com um cortejo de 100 automóveis em direção ao Santuário-Basílica da Medianeira. Pela primeira vez, a imagem foi elevada em uma plataforma (foto) para ficar visível a todos os participantes. O público presente na Missa Campal foi de cerca de 7 mil pessoas entre fiéis, religiosos, servidores públicos e voluntários. Após a missa, dentro da programação da 5ª Jornada Mundial do Pobres, foram servidas mais de 360 refeições para populações carentes, religiosos e indígenas, entre outros grupos.