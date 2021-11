Rebelião no Equador deixa ao menos 58 mortos em presídio

Uma nova rebelião deixou 58 detentos mortos na penitenciária de Guayaquil, sudoeste do Equador, conforme anunciou neste sábado (13) a comandante da polícia local, a general Tannya Varela. As informações são da Folhapress. Diversos familiares dos presos se reuniram em frente ao local (foto) aguardando informações. A mesma instalação já havia sido cenário, em setembro, de um dos piores massacres carcerários do país, contabilizando 119 mortes. Segundo o governo, o episódio deste sábado foi resultado de disputas pelo controle do presídio entre grupos de narcotraficantes rivais. O distúrbio aconteceu após a libertação de um líder de uma quadrilha, o que desencadeou confrontos entre outros grupos para ocupar seu lugar, afirmou o governador da província de Guayas, Pablo Arosemena, em uma entrevista coletiva.