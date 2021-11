Dmae reconstrói trechos do talude do arroio Dilúvio

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está reconstruindo dois trechos do talude do arroio Dilúvio na avenida Ipiranga. Os serviços entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Borges de Medeiros tiveram início em 26 de outubro, enquanto no trecho em frente à PUCRS a reconstrução está sendo realizada desde 9 de novembro. O prazo para o encerramento das obras é de até 35 dias. Um terceiro segmento próximo ao Bourbon Ipiranga também deve ser reconstruído até o final de dezembro. O talude é responsável por conter transbordamentos em cheias do arroio Dilúvio. A estrutura receberá ainda a reconstrução de duas bocas de lobo e concreto armado que será aplicado junto ao ressalto hidráulico, responsável por controlar o fluxo de passagem de água no fundo do arroio. Os serviços estão sendo realizados pela empresa Brasmac sob fiscalização do Dmae, com investimentos de mais de R$ 406 mil.