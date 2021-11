Gabinete da Primeira-Dama entrega imóvel da prefeitura à ONG Via Vida

O prefeito Sebastião Melo e a primeira-dama Valéria Leopoldino entregaram nesta quinta-feira (11), as chaves de um imóvel da prefeitura de Porto Alegre, no bairro Petrópolis, para a ONG Via Vida (foto), que acolhe famílias em processo de doação e transplante de órgãos. O ato ocorreu na própria casa, onde já funcionou a Central de Triagem da prefeitura e que, agora, vai abrigar o projeto Pousada Solidariedade, casa de hospedagem gratuita a pessoas em situação de pré e pós-transplantes. No local deverão ser hospedadas 18 pessoas por dia, 50% delas crianças e jovens. Será oferecido alimentação e apoio psicológico, através de voluntários. O público-alvo da casa são famílias de baixa renda, e as cirurgias de transplante são todas feitas pelo SUS nos hospitais da Capital. O acesso à Pousada Solidariedade é através da assistência social dos hospitais de Porto Alegre, a partir do exame das condições financeiras das famílias.