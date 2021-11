Fãs da cantora Britney Spears realizam comício na Califórnia

Fãs e apoiadores de Britney Spears realizaram um comício #FreeBritney fora do edifício Tri Star Sports and Entertainment, em West Hollywood, Califórnia, nesta quinta-feira (11). A hashtag diz respeito ao movimento social iniciado na internet pelos fãs da cantora estadunidense, que exigia o fim da tutela exercida pelo pai de Britney, Jamie Spears, que começou em 2008. Neste ano, Britney apontou que o pai estava abusando de suas funções. O polêmico acordo teve fim após uma decisão judicial expedida em uma audiência em Los Angeles no dia 29 de setembro. A juiza Brenda Penny determinou que o patriarca deixasse imediatamente o posto de tutor legal da filha após 13 anos no posto. A tutela foi transferida a um contador nomeado por Britney para o cargo. O tutor provisório exercerá a função até 31 de dezembro deste ano, embora haja a expectativa de que o acordo seja desfeito antes disso.