Operação captura 24 escorpiões amarelos no Centro Histórico de Porto Alegre

Em ação da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 24 escorpiões amarelos foram capturados no entorno da Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico de Porto Alegre, na noite de quarta-feira (10). Os animais capturados foram encaminhados para o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) do RS. Em 2021, foram notificadas 104 visualizações do animal na cidade, com maior ocorrência no Centro Histórico, seguido do bairro Anchieta. O gerente da unidade de Vigilância Ambiental, Alex Lamas, explica que o número é expressivo e proporcional às visualizações registradas na região, e afirma que "em 2021 foram registradas 48 visualizações do animal no entorno da Praça (Dom Feliciano)". Os escorpiões amarelos se alimentam de baratas, por isso é importante o cuidado com a limpeza em residências, comércios e vias. Em caso de visualização do escorpião, a recomendação é fazer contato pelo serviço 156 (telefone, APP 156+POA) ou pelo portal da prefeitura.