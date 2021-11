Adolescentes do Abrigo Residencial AR 11 formam-se em Curso de Introdução à Fotografia

Na noite da última quarta-feira (10), foi realizada uma solenidade de formatura (foto) do Curso de Introdução à Fotografia para seis adolescentes residentes do Abrigo Residencial AR 11, em Porto Alegre. O abrigo integra a rede parceira da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), por meio da Associação Comunitária Osicom, desenvolvedora do projeto Plantando Visões. O projeto que tinha a temática de fotografia e inclusão foi idealizado e coordenado pelo fotógrafo Gabriel Poncio. O objetivo do curso, que contou com um total de sete aulas para a formação dos alunos, era desenvolver técnicas e senso crítico nos participantes, bem como promover a cidadania e geração de renda, trazendo novos aprendizados aos jovens, preparando-os para o mercado de trabalho.