DMLU organiza exposição fotográfica sobre a coleta de resíduos no Morro da Cruz

A coleta manual de aproximadamente 17 toneladas de resíduos no Morro da Cruz, feita por equipe de 20 garis do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), foi registrada na mostra fotográfica (In)Visibilidade do Gari. As imagens foram produzidas pelas moradoras Letícia Garcia Cardoso (33) e Sheron Moraes (23) e expostas no evento Conexão Morro da Cruz, na travessa Vinte e Cinco de Julho, 1.572, bairro São José, no sábado (6). O trabalho mostrado na exposição foi realizado no período de 30 dias. Os trabalhadores subiram e desceram centenas de vezes, levando um tonel carregado de detritos, enquanto outros cavaram o lixo da terra. A série de imagens serve para registrar o enorme volume de resíduos no local que foi, pouco a pouco, dando lugar ao verde natural da vegetação, mas também para dar visibilidade ao gari, protagonista dessa atividade tão importante para toda a sociedade.