Campanha Novembro Azul alerta homens sobre a importância dos cuidados com a saúde

O Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa recebem ao longo deste mês iluminação especial em alusão ao Novembro Azul (foto). Neste ano, a campanha lembra a importância dos cuidados com a saúde e convoca os homens a buscarem as unidades de saúde de seus municípios para os exames periódicos de prevenção de câncer, entre eles o exame de sangue por antígeno prostático específico (PSA) e exame de toque para detecção do câncer de próstata. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), em 2019, o câncer de próstata foi o tipo de câncer mais comum no Brasil e o segundo em número de óbitos no Rio Grande do Sul.