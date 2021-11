PSB reafirma pré-candidatura de Beto Albuquerque ao governo

Com o Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa lotado por militantes e lideranças socialistas, o PSB gaúcho realizou, neste domingo (7), a eleição do diretório e da executiva estadual, além da escolha dos delegados para o congresso nacional. O presidente em exercício, Mário Bruck, foi eleito presidente para o triênio 2021/2023. Os socialistas também referendaram o nome do ex-deputado Beto Albuquerque ao governo do Estado. No sábado, durante a abertura do congresso, a Rede Sustentabilidade anunciou o apoio à pré-candidatura de Albuquerque. “Esse apoio, um ano antes das eleições, deixa claro a viabilidade do nosso projeto ao Estado, que pretende agregar todos que sonham e lutam por um Rio Grande que volte a ser protagonista, impulsionado pela educação, condutora do desenvolvimento sustentável em todas as áreas”, disse Bruck.