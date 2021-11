1.160 médicos recebem dose de reforço contra a Covid-19 no Simers

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) a Unimed Porto Alegre e a Secretaria e Vigilância em Saúde da Capital organizaram mais uma rodada de vacinação contra o coronavírus. A campanha, destinada aos médicos associados do Simers, reuniu 1.160 profissionais neste sábado (6) que haviam recebido a segunda dose até 6 de maio de 2021 e cadastrados via portal junto à entidade médica até o último dia 3 de novembro. Para o presidente da entidade, Marcelo Matias, “o Simers renova seu compromisso na defesa do médico. Essa campanha é o esforço da Entidade junto ao Ministério da Saúde, e que hoje, torna-se realidade mais uma vez”. Ele também ressaltou o importante papel da parceria com a Unimed Porto Alegre, responsável pela equipe de vacinadores e toda a estrutura técnica, além da cooperação por parte da Vigilância e da Secretaria da Saúde do município.