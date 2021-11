No Novembro Azul, prefeitura de Porto Alegre atende trabalhadores da construção civil

Em ação que integra a programação da prefeitura de Porto Alegre durante a campanha Novembro Azul, que mobiliza a população em prol da saúde masculina, profissionais de saúde atenderam trabalhadores da construção civil nesta sexta-feira (5). Cerca de 300 trabalhadores receberam atendimentos de equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em dois canteiros de obras na avenida Protásio Alves. A equipe realizou vacinação contra Covid-19 e testes rápidos de HIV, hepatites B e C e diabetes. O obreiro Jorge Luís Rodriguez Cardoso diz que foi a primeira vez que participou desse tipo de ação. “Com certeza facilita muito, pois o ritmo de trabalho é intenso e nem sempre dá para ir até a unidade de saúde com frequência”, disse. A próxima atividade voltada para este público está prevista para a próxima sexta-feira (12), no terminal de ônibus Triângulo, nos moldes da ação realizada nesta sexta.