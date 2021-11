Governadores brasileiros participam de encontro com o Príncipe Charles na COP-26

Um encontro entre governadores e o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, marcou a agenda do segundo dia do governador Eduardo Leite (foto) na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26), em Glasgow, na Escócia. A reunião ocorreu nesta quinta-feira (4) graças à Iniciativa de Mercados Sustentáveis (SMI), criada para acelerar o progresso global em direção a um futuro sustentável. Os participantes afirmaram estar comprometidos com a campanha Race to Zero, que estimula a redução das emissões de carbono. O plano de ação do RS será desenvolvido nos próximos 12 meses e executado imediatamente, devendo contemplar a matriz energética do transporte rodoviário e a recuperação de florestas plantadas.