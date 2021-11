Navio-laboratório francês atraca no Rio de Janeiro em missão ambiental

O navio-laboratório francês da Fundação Tara Océan chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (4) (foto). A embarcação é responsável pela Missão Microbioma, que tem o objetivo de analisar de que forma as mudanças climáticas e os vários tipos de poluição afetam as correntes oceânicas e os microrganismos marinhos. O navio atracou na Baía da Guanabara após passar por Chile, Caribe, rio Amazonas e todo o litoral do Norte e Nordeste brasileiros. A viagem em mares brasileiros começou no dia 18 de setembro, em Belém. O Tara permanece em águas cariocas até o dia 10, quando segue seu roteiro rumo a Santos e Itajaí, encerrando a travessia pelo Brasil no dia 15 de novembro. Ao todo, a expedição irá durar dois anos e percorrer cerca de 70 mil quilômetros pelo Atlântico Sul. O navio ainda irá coletar dados em Ushuaia, Argentina e Antártica, antes de subir o Atlântico pela África Ocidental e retornar à cidade de Lorient, na França.