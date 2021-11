Seminário na Câmara debate assédio moral e sexual na administração pública

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC) realizou, nesta quinta-feira (4), o seminário Assédio Moral e Sexual: Conversas que precisamos ter, que pautou a realidade de ações discriminatórias no ambiente da administração pública. O encontro ocorreu no Plenário Ana Terra, da Câmara de Porto Alegre, e reuniu especialistas da gestão pública, universidades, sindicatos, judiciário e da comunidade. O tema do seminário se torna ainda mais importante devido ao aumento de casos de assédio registrados no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Segundo o desembargador do TJ/RS, Leonel Pires Ohlweiler, o órgão julgou 72 casos em 2019, um aumento em relação a 2011, em que 17 casos foram julgados. Mesmo assim, por conta da dificuldade em apresentar provas, ainda só um terço das denúncias é considerada procedente.