Policia Federal realiza entrega de objetos indígenas apreendidos durante Operação Pindorama

O Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, recebeu, na última quarta-feira (3), uma doação de mais de 8 mil objetos dos povos originários brasileiros, incluindo arcos, flechas, adereços raros e peças com penas de animais que hoje estão em risco de extinção. Os artefatos entregues haviam sido apreendidos pela Polícia Federal na Operação Pindorama, que iniciou em 2003 para apurar a suspeita de contrabando internacional de artesanato indígena, e estavam guardados em um galpão da PF há quase 18 anos. Com a doação, o Memorial passa a ter a segunda maior coleção de objetos indígenas do Brasil, atrás apenas do próprio Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Entre os objetos entregues há alguns de grande valor artístico, cultural, histórico e sociológico, conforme informado pelo o coordenador das diretorias da Subsecretaria do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, Felipe Ramón.