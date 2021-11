Distrito Federal flexibiliza uso de máscaras ao ar livre

O uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 foi flexibilizado no Distrito Federal a partir desta quarta-feira (3). A decisão foi publicada em um decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) no último dia 26 de outubro. O acessório deixa de ser obrigatório em espaços ao ar livre, mas permanece sendo exigido em locais fechados, como em espaços públicos fechados; em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços; em áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais; e no transporte público. Na última semana, o Estado do, com a recomendação de que os municípios continuem a seguir os critérios de distanciamento social, tanto em ambientes abertos, quanto fechados, percentual de vacinação da população e realização de eventos-teste.