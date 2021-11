COP-26: Sem apresentar planos, Porto Alegre promete zerar emissões de carbono até 2050

O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, está em Glasgow, na Escócia, representando a prefeitura de Porto Alegre na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP-26). Bremm anunciou que a Capital integrará a campanha Race to Zero, em que cerca de mil cidades ao redor do mundo se comprometeram a reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar até 2050, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme o Acordo de Paris. “Queremos mostrar ao mundo que reconhecemos a emergência climática global e estamos empenhados em desenvolver programas e projetos onde a ação climática esteja no centro das decisões”, afirmou Bremm. O plano de ação para executar o projeto ainda não foi especificado, mas o próximo passo é desenvolvê-lo para alcançar os compromissos provisórios de longo prazo.