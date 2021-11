Boris Johnson faz discurso de abertura na COP-26

O primeiro-ministro britânico e anfitrião da Cúpula do Clima (COP-26), Boris Johnson, realizou o discurso de abertura do evento nesta segunda-feira (1º), em Glasgow, na Escócia. Johnson se pronunciou diante de líderes de 120 países. "Falta um minuto para a meia-noite e precisamos agir agora", disse. "A humanidade atrasou há muito tempo o relógio em relação às mudanças climáticas e se não tomarmos providências agora, será tarde demais". Um dos objetivos da COP-26 é limitar o aquecimento global em 1,5°C, e, sobre isso, o premier britânico afirmou: "Estive em Paris, há seis, quando concordamos em manter o aquecimento em 1,5 graus Celsius. E todas essas promessas serão nada, só blá blá blá, a não ser que a COP-26 seja algo real sobre as mudanças climáticas. E podemos fazer isso". Ainda na abertura da COP-26, o ministro do Meio Ambiente,. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao evento, mas fez um pronunciamento em vídeo.