Prédio de 21 andares desaba em região nobre da Nigéria

Um prédio de 21 andares em construção desabou, nesta segunda-feira (1º), em uma região nobre de Lagos (foto), maior cidade da Nigéria. Até o momento, três pessoas morreram, segundo informações da agência France Press. Ainda não foi informado quantas pessoas estavam no local no momento do acidente, mas as equipes de resgate afirmam que muitos trabalhadores ficaram presos dentro do prédio. Conforme apurou a CNN, representantes da empresa responsável pelo arranha-céu estavam reunidos com potenciais compradores dos apartamentos na hora do desabamento. Ainda segundo a CNN, serviços de resgate demoraram para chegar ao local e, horas depois do desabamento, centenas de pessoas perambulavam pelos escombros, tentando cavar os destroços com as mãos. De acordo com o governo de Lagos, a investigação sobre a causa do colapso está em andamento e autoridades estão avaliando possíveis danos às estruturas ao redor.