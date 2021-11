Acidente em caverna na região de Ribeirão Preto deixa 9 mortos

O desabamento em uma caverna de Altinópolis na região de Ribeirão Preto (SP) na madrugada deste domingo (31) causou a morte de 9 bombeiros civis. As vítimas identificadas, até então, são duas mulheres e um homem, de acordo com o tenente coronel da Polícia Militar e coordenador regional da Defesa Civil, Rodrigo Quintino. O tenente informou ainda que outras seis pessoas ficaram feridas, mas não chegaram a ficar presas pelos destroços. As vítimas foram levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e receberam alta ainda no domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 28 bombeiros civis e instrutores realizavam um treinamento promovido por uma escola especializada no interior da gruta quando o teto da caverna desabou, deixando parte do grupo retido. As equipes de resgate precisaram trabalhar em local com pouca iluminação e teto baixo, sem o uso de maquinário (foto).