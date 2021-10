Joe Biden e Papa Francisco realizam encontro no Vaticano

Nesta sexta-feira (29), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o Papa Francisco tiveram um encontro que durou cerca de 90 minutos no Vaticano. O atual presidente norte-americano desembarcou nesta manhã, acompanhado da primeira-dama, Jill, e da comitiva presidencial, para o seu primeiro encontro com o papa em seu cargo atual. O compromisso foi marcado para a véspera da cúpula de dois dias do G-20, que reunirá os chefes de Estado e de Governo das 20 maiores economias do mundo. A comitiva norte-americana foi recebida na biblioteca particular do papa no palácio apostólico durante a manhã, onde o presidente e Francisco conversaram por cerca de 1h30min, de acordo com o divulgado pela Casa Branca. Biden é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos e o terceiro a ser recebido pelo pontífice no Vaticano.