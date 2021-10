No dia do servidor público, Cpers protesta contra Bolsonaro e Leite

Para marcar o Dia do Servidor Público, celebrado nesta quinta-feira (28), o Cpers e demais representantes da Frente dos Servidores (FSP) fizeram um protesto contra os governos de Jair Bolsonaro (sem partido) e Eduardo Leite (PSDB), e também criticaram a PEC 32, que estabelece uma reforma administrativa. “Mesmo com Bolsonaro oferecendo 20 milhões a cada deputado, ainda não conseguiu os votos necessários. E se depender de nós, não vai conseguir. Continuaremos nas ruas até que essa PEC seja reprovada”, afirmou a presidente do CPERS, Helenir Aguiar Schürer. Em âmbito estadual, o sindicato protocolou junto à Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa uma proposta de emenda ao texto da Lei Orçamentária Anual (LOA), enviado pelo governo Leite à Assembleia. A emenda busca inserir a recomposição salarial de 47,82% para os servidores ativos, inativos e pensionistas na previsão orçamentária de 2022.