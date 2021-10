Manifestantes fazem ato durante audiência para extradição de Julian Assange aos EUA

Manifestantes se reuniram em frente ao Royal Courts of Justice, em Londres, nesta quinta-feira (28), durante o segundo dia de uma audiência de apelação do governo dos Estados Unidos contra a recusa do Reino Unido em extraditar o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Assange não compareceu à sessão desta quinta, após ter acompanhado a reunião de quarta (27) por videoconferência, direto da prisão de segurança máxima de Belmarsh, no sudeste de Londres. Ele está preso neste local desde 2019. Esta é uma das últimas apelações possíveis para Washington, que agora terá, se necessário, apenas a Suprema Corte britânica para recorrer. Em janeiro deste ano, a juíza britânica Vanessa Baraitser rejeitou o pedido de extradição de Assange, devido à possibilidade do australiano, de 50 anos, cometer suicídio caso seja extraditado. Nos EUA, Assange pode enfrentar uma pena de 175 anos de prisão devido ao vazamento em massa de documentos sigilosos.