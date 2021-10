Prêmio Açorianos de Artes Plásticas anuncia 19 vencedores

Os vencedores do 14º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas foram anunciados na noite desta quarta-feira (27) em Porto Alegre. Organizado pela Coordenação de Artes Visuais da Secretaria Municipal da Cultura, o evento foi o primeiro em formato híbrido, com público presencial restrito aos indicados e autoridades, e transmitido pelo YouTube. O homenageado desta edição foi o artista Pelópidas Thebano, que se destacou ao longo da sua carreira como figurinista no carnaval, entre as décadas de 1950 a 1990. O artista exibiu a exposição virtual Raiz que se Alastra, que estará disponível nas redes sociais da Coordenação de Artes Visuais a partir de 3 de novembro. O evento também prestou homenagens póstumas a diversos artistas porto-alegrenses e premiou ao todo 19 categorias. Na oportunidade também foram celebrados os 30 anos da Casa de Cultura Mario Quintana, os 40 anos da Galeria Bolsa de Arte e os 15 anos da Galeria Ecarta, completados em 2020.