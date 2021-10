Nascimento duplo de jaguatiricas é registrado no Gramadozoo

O Gramadozoo, na serra gaúcha, registrou o primeiro nascimento duplo de jaguatiricas da história do parque. Os recém-nascidos, que vieram ao mundo no último sábado (23), ainda permanecem aos cuidados da mãe e, conforme seu desenvolvimento, passarão por exames da equipe técnica. O veterinário e técnico responsável do parque, Thomas Poulton, afirma: “Estamos tentando interferir o mínimo possível para não gerar estresse para a fêmea e para os filhotes. Os monitoramos por um local que apenas a gente consegue enxergar. Ela não consegue nos ver. Observamos que a fêmea está amamentando e até os levando para tomar sol. Ela está sendo uma mãe muito cuidadosa, o que é muito importante para a qualidade de vida e o crescimento dos animais”. Segundo ele, o nascimento duplo é sinal de saúde e bem-estar animal.