Sessão na Assembleia Legislativa é suspensa após protesto de servidores

Na tarde dessa terça-feira (26), a sessão da Assembleia Legislativa teve que ser interrompida durante a discussão do PL 147/21, que trata do Plano de Carreira do Judiciário, em função de protestos de servidores. Segundo parlamentares, eles teriam sido ofendidos pelos manifestantes. Antes da suspensão, o presidente da Casa, deputado Gabriel Souza (MDB), já havia informado aos visitantes que, caso os parlamentares fossem desrespeitados ou impedidos de se pronunciar, o projeto poderia inclusive sair da pauta de votações. No começo da sessão, os deputados já haviam aprovado quatro matérias do Poder Executivo que trancavam a pauta de votações. A votação foi adiada para a sessão de 9 de novembro, quando será retomado o formato presencial em plenário nas sessões deliberativas.