Tem início elaboração do laudo que definirá futuro do Esqueletão

Começou nesta terça-feira (26) a ser elaborado o relatório técnico que irá avaliar as condições do Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. As inspeções do prédio (foto), erguido na década de 1950, estão sendo feitas pelo Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (Leme), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e têm prazo de 13 meses para a conclusão.. O secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Cezar Schirmer, destaca: “Buscamos a universidade pela sua capacidade técnica e de entrega dentro do prazo que necessitamos. O futuro do Centro Histórico passa por uma decisão sobre o futuro do Esqueletão”. O edifício teve suaainda no mês de setembro e precisou passar por uma limpeza, na qual 123 toneladas de material e entulho foram retiradas do local.