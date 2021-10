Primeiro-ministro Boris Johnson conversa com crianças sobre mudanças climáticas

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, concedeu uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (25) para crianças de 8 a 12 anos na sua residência oficial em Londres. A pauta abordada foi a importância de combater as mudanças climáticas e o que o Reino Unido está fazendo atualmente em relação às emissões e como isso pode melhorar. Durante o encontro, Boris Johnson se manifestou "muito preocupado" e prudente em relação ao sucesso da COP26 sobre o clima que começará no domingo (31) em Glasgow, Escócia, mas acredita que "é possível chegar" a acordos. O governo britânico vai presidir duas semanas de discussões para tentar persuadir cerca de 200 países a fazerem ainda mais para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, com o objetivo de conter o aquecimento global abaixo dos 1,5°C em relação à era pré-industrial, limite muito ambicioso estabelecido em 2015 nos acordos de Paris (COP21).