Projeto da Fadergs promove a autoestima em pacientes com câncer

Com o objetivo de promover a autoestima, o bem-estar e a redução do estresse de pacientes oncológicos, o curso de Estética e Cosmética da Fadergs promove o projeto Extensão Oncoimagem. Conduzico na Clinionco, o projeto realiza oficinas com massagem relaxante, orientações de uso de lenço e cuidados com os cabelos, maquiagem e design de sobrancelhas e sequência de hidratação facial, limpeza, esfoliação e máscara hidratante e visagismo. As atividades se iniciaram na última segunda-feira (18, foto) e têm mais duas datas reservadas, 25 e 26 de outubro, mês marcado pela campanha Outubro Rosa, de conscientização à prevenção do câncer de mama. “Reuníamos alunos da graduação interessados em proporcionar momentos de descontração ( substituir descontração por cuidados pessoais ) dentro de rotinas tão exaustivas em idas pontuais ao local”, explica a coordenadora do Oncoimagem, Claudete Carvalho.