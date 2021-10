Antes do embarque para Goiânia, Grêmio recebe apoio de centenas de torcedores no aeroporto

Após forte mobilização nas redes sociais, torcedores gremistas pintaram de azul, preto e branco as independências do aeroporto Salgado Filho neste domingo (24), quando o Grêmio embarcou para Goiás, onde enfrenta o Atlético-GO nesta segunda-feira (25). O jogo, marcado para as 20h , pode marcar uma recuperação tricolor, com uma possível saída do Z-4. O Grêmio atualmente ocupa a 19º com 26 pontos, uma vitória pode deixar o time na 16ª colocação, dependendo dos resultados dos adversários diretos do Grêmio. O vice-presidente de futebol Dênis Abrahão exaltou a presença dos torcedores no aeroporto e disse que a torcida é o 12º jogador. "O Grêmio só existe por conta da sua torcida. O clube precisa do seu torcedor, precisa de apoio nesse momento. Nossa vinda para Goiânia e chegada aqui foram um espetáculo. A torcida empurra o time e precisamos cada vez mais ter eles próximos", disse o vice de futebol.