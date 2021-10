Leilão de 11 obras de Picasso arrecada mais de US$ 108 milhões em Las Vegas

A venda de 11 obras de Pablo Picasso, incluindo um retrato de sua musa e amante Marie-Thérèse Walter, durante um leilão organizado pela Sotheby's no sábado (23) em Las Vegas arrecadou US$ 108,87 milhões, no mês de aniversário de 140 anos do nascimento do pintor espanhol. A grande joia do leilão, de obras pertencentes à coleção de arte da empresa MGM Resort, era "Femme au béret rouge-orange", um dos últimos retratos que o artista fez de Marie-Thérèse Walter, que inspirou muitos trabalhos do artista na década de 1930. Na obra, vendida por US$ 40,479 milhões - a avaliação inicial era de US$ 20 a US$ 30 milhões -, Picasso pintou a mãe de sua filha Maya em 1938, quando já estava apaixonado pela fotógrafa Dora Maar. Também foram vendidos dois retratos emblemáticos produzidos pelo pintor nos últimos anos de sua vida: "Homme et enfant" (US$ 24,393 milhões) e "Buste d'homme" (US$ 9,456 milhões).