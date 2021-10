Defendendo saúde pública, deputada mostra mastectomia em pronunciamento na Constitucional no Chile

A Convenção Constitucional aconteceu nesta sexta-feira (22), no antigo Congresso Nacional de Santiago, no Chile. Durante a abertura do debate, o discurso da constitucional Alejandra Pérez chamou a atenção. Pérez exibiu o torso nu, mostrando a dupla mastectomia a que foi submetida em decorrência de câncer de mama, onde escreveu a frase "Até que vale a pena viver!" (foto). Ela contou sobre sua experiência após o diagnóstico e afirmou que sentiu muita culpa durante o processo. "Senti culpa desde o diagnóstico. Culpa por poder me curar, culpa por poder ter uma cama, medicamentos e horas de atenção. Culpa por aquelas que não tem dinheiro para a mamografia, culpa por estar no sistema privado de saúde." Mas, depois, Pérez conta que percebeu que não deveria se sentir assim. "Por que eu tenho que sentir culpa se todos deveríamos ter direito à saúde? Porque quando falamos em direito à saúde, tem que se traduzir em direito à vida", afirmou.