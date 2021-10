Alunos da Unisinos visitam estação do Dmae no Moinhos de Vento

Estudantes do 8º semestre do curso de Engenharia Civil da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) visitaram a Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na tarde de quinta-feira (21). A atividade prática faz parte da disciplina Tratamento de Água da faculdade, que é orientada pelo professor Marcelo Oliveira Caetano. "Aqui eles têm a dimensão dos espaços, das necessidades reais dos procedimentos, noções que não estão acessíveis pelos softwares de projeto”, explicou o professor, em nota divulgada pela prefeitura de Porto Alegre. Os estudantes conheceram o processo de tratamento de água desde a entrada bruta na ETA até a sala de filtros, que é a penúltima etapa do processo, antes da distribuição domiciliar pela rede regular de abastecimento. É a primeira visita técnica de universitários à ETA Moinhos de Vento desde março de 2020.