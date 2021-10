Antes da abertura, trecho 3 da orla do Guaíba passa por testes de acessibilidade

Neste sábado (23), será aberto ao público o trecho 3 da orla do Guaíba . Projetado e executado para ser 100% acessível, o local passou nesta quinta-feira (21) por uma série de testes com cadeirantes, cegos e pessoas com mobilidade reduzida. A ação foi realizada em toda a extensão do trecho, que compreende 1,6 quilômetro, com o intuito de apontar possíveis ajustes necessários. De acordo com a administração, foram investidos cerca de R$ 550 mil exclusivamente em intervenções em acessibilidade. Os testes realizados na orla trecho 3 contaram com a presença de representantes da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs), APAE Porto Alegre, Associação de Familiares e Pessoas com Autismo (AFAPA), União de Cegos do Rio Grande do Sul (UCERGS), Autismo & Vida e dos servidores Liza Cenci, cadeirante, Adilso Corlassoli, e do assessor técnico Leonardo Bastianello.