Prefeitura de Porto Alegre realiza atividade em comemoração ao mês do idoso

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), realizou a ação Movimente-se, como parte da programação do Mês do Idoso, na tarde de quarta-feira (20). Representantes dos grupos Longevidade Viva Vida, Calebe e Lions Clube Bento Gonçalves realizaram atividade física e alongamento na praça Montevidéu, em frente ao Paço Municipal. O secretário-adjunto da SMMU, Matheus Ayres, comenta a ação: “Qualquer exercício, mesmo realizado em casa, nos traz a sensação de bem-estar. Para os idosos não é diferente. É muito importante que eles realizem alguma atividade, principalmente para fortalecer os músculos e, assim, evitar quedas em casa ou na rua”. Outubro é conhecido como mês do idoso pois se comemora na 1ª data do mês o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990.