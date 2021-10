Estação Mercado da Trensurb recebe ação alusiva ao Outubro Rosa

A Estação Mercado da Trensurb recebeu, nesta quarta-feira (20), uma ação alusiva ao Outubro Rosa. Professores e alunos do curso técnico em Enfermagem da Escola Técnica Cecília Meireles - SEG realizaram a distribuição de material gráfico e orientação junto aos usuários quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A professora Mérlim Fachini afirma que o objetivo da ação é "conscientizar a população, tanto a população feminina quanto a masculina, acerca dos cuidados com as mamas, especialmente as mulheres, no sentido de realizar o autoexame, mas também de procurar um profissional de saúde, realizar a mamografia anualmente, no caso das mulheres entre 50 e 69 anos, associar isso à realização do exame citopatológico, aquele que previne o câncer de colo de útero". O câncer de mama detectado em estágio precoce pode ter 95% de chance de cura.