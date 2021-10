Equipe de Vigilância de Alimentos realiza vistoria no Mercado Público

A Equipe de Vigilância de Alimentos (EVA) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital realizou, na terça-feira (19), uma ação de fiscalização em 30 estabelecimentos do Mercado Público de Porto Alegre. Peixarias, açougues, fiambrerias, padarias e restaurantes foram vistoriados por 14 profissionais da EVA. Ao todo, foram emitidas seis notificações, um auto de infração e um auto de apreensão de 138 quilos de carnes, a maioria sem procedência comprovada, mas também identificação de prazo de validade vencido e mal acondicionamento. “As notificações foram de itens imediatos, relacionados a orientações diversas acerca do procedimento e cuidados durante manipulação dos alimentos – higiene de mãos, higiene e organização do local de manipulação, correto uso de luvas, acondicionamento correto e controle de validade e de temperaturas”, explica a chefe da EVA, médica veterinária Paula Rivas, que coordenou a operação.