Colégio gaúcho alcança o pódio na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Alunos do Colégio Sinodal - São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, ficaram em 3º lugar na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2021, maior competição de robótica da América Latina. A dupla formada pelos alunos Lucas Fischer Wachholz e Theodoro Friedrich (foto) alcançou o pódio na categoria simulação de resgate nível 2, que engloba do 9º Ano ao Ensino Médio e Técnico. Os estudantes já haviam conseguido o pódio na etapa estadual, que selecionou os melhores desempenhos e reuniu 94 equipes de todos os estados do Brasil. O desafio se tratava de construir um robô que fosse capaz de identificar e pegar um kit de resgate e seguir caminho até a sala de resgate, que possuía uma entrada e uma saída. Ao finalizar os resgates, o robô tinha que procurar a saída e seguir o trajeto até o final. Também participaram da Olimpíada outras duas equipes gaúchas, do Colégio Marista São Francisco, de Rio Grande, e o Colégio Farroupilha, de Porto Alegre.